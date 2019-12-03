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03 декабря 2019, вторник, 15:09 59
Внешняя политика 2019-12-03T15:30:01+02:00
Українські Новини
Договор на транзит российской нефти через Украину продлили до 2030

Договор на транзит российской нефти через Украину продлили до 2030

Укртранснефть, Транснефть, Украино-российские отношения, Транзит нефти
"Укртранснефть" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" продлил до 1 января 2030 года договор с компанией "Транснефть" (Россия) на транзит нефти через территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укртранснефти" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"3 декабря "Укртранснефть" и "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года", - говорится в нем.

Сообщается, что документ был подписан генеральным директором "Укртранснефти" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в рамках международной конференции "Энергетика в 21 веке", которая прошла в Загребе (Хорватия).

Отмечается, что кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный и стабильный источник доходов "Укртранснефти", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" получила от российской "Транснефти" компенсацию в €4,2 миллиона.

Ранее россияне выплатили "Укртранснефти" 3,5 млн евро за испорченную нефть. 

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