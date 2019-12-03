НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом

Национальное антикоррупционное бюро проверяет возможную причастность директора Госбюро расследований Романа Трубы к вымогательству взятки его кумом, экс-начальником Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорем Щербиной за закрытие дела ГБР.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Причастность его проверяется", - сказал он.

По его словам, по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

При этом источник в Генеральной прокуратуре сообщил Українським Новинам, что вопрос задержания Трубы по этому делу рассматривался, однако правоохранители не стали рисковать для того, чтобы собрать неопровержимые доказательства его возможной причастности.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ задержало экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербину по подозрению в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР.

Ранее сообщалось, что Труба не намерен подавать в отставку. Также Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР. Также Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку. Кроме того, ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы. Также в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел, а Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.