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03 декабря 2019, вторник, 10:17 180
Силовые структуры 2019-12-03T11:15:02+02:00
Українські Новини
Кум Трубы Щербина попался на взятке в 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР

Кум Трубы Щербина попался на взятке в 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР

Щербина, Взятка, Закрытие дела, НАБУ, ГБР, коррупция в ГБР
Обыск у Щербины. Фото: Новое время
Обыск у Щербины. Фото: Новое время

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщили источники в НАБУ, Генпрокуратуре и Офисе Президента.

По данным источников, Щербина, близкий соратник директора ГБР Романа Трубы, пытался "продать" закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в ходе первого этапа.

Источники сообщили, что Щербина представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Он раздавал визитки с упомянутой должностью. На данный момент сотрудники НАБУ проводят обыски у Щербины. При этом проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно Трубы.

В 2014-2015 годах Щербина занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. При этом Труба был его подчиненным.

По информации СМИ, Труба является кумом Щербины.

Как сообщали Українськi Новини, Труба не намерен подавать в отставку. Также Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР. Также Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку. Кроме того, ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы. Также в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел, а Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

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