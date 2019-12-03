Раду просят не разрешать ЦИКу снимать кандидатов в президенты и депутаты без решения суда

"Опора" просит комитет госвласти Рады пересмотреть право ЦИК отменять регистрацию кандидатов в Президенты и депутаты при введении в заблуждение избирателей в проекте Избирательного кодекса

Гражданская сеть "Опора" просит комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики пересмотреть право Центральной избирательной комиссии отменять регистрацию кандидатов в Президенты и депутаты парламента при введении в заблуждение избирателей в проекте Избирательного кодекса №0978 перед его рассмотрением во 2-м чтении.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

"К сожалению, парламентарии также рассмотрят сомнительные с точки зрения их соответствия демократическим стандартам выборов и Конституции Украины положения Кодекса", - говорится в нем.

К таким инициативам "Опора" относит предоставление права ЦИКу отказывать в регистрации на основании письма от Службы безопасности Украины о возможной причастности в деятельности противгосударства или терроризме, а также право противодействовать техническим кандидатам путем отказа им в праве баллотироваться в случае выявления обстоятельств введения ими в заблуждение избирателей.

"Вопрос участия в выборах лиц, привлеченных к незаконной деятельности, и проблема "технических" кандидатов должны решаться за счет повышения эффективности правоохранительных и судебных органов, а не путем наделения ЦИК и СБУ несвойственными для них полномочиями. Именно правоохранители и суды должны устанавливать совершения лицами преступлений или доказывать факт подкупа "технического" кандидата со стороны влиятельного участника выборов", подчеркивает гражданская сети.

Организация обращает внимание на то, что в проекте не предусмотрено соблюдения гарантий представительства в партиях двух полов и обеспечения доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью.

Вместе с тем "Опора" отмечает и позитивные положения в законопроекте, в частности большую доступность для переселенцев и возможность получить документы от кандидатов в электронный способ.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

После чего ЦИК избрал главой Олега Диденко, а зампредседателя - Виталия Плукара.