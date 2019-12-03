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03 декабря 2019, вторник, 15:47 2666
Судебная власть 2019-12-03T15:47:11+02:00
Українські Новини
Замгенпрокурора Трепак претендует на должность и.о директора ГБР, - источник

Замгенпрокурора Трепак претендует на должность и.о директора ГБР, - источник

ГБР, Виктор Трепак, Владимир Зеленский
Виктор Трепак. Фото: Виктор Трепак/Фейсбук
Виктор Трепак. Фото: Виктор Трепак/Фейсбук

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак претендует на должность исполняющего обязанности директора Госбюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Он - среди кандидатов на и.о", - сказал источник.

По его словам, вопрос с кандидатурой и.о главы ГБР пока не решен и последнее слово будет за президентом.

На данный момент Зеленский еще не решил кого назначит на должность исполняющего обязанности, но сделает это в течение 5 дней после вступления в силу закона о перезагрузке ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Рада перезагрузила Госбюро расследований: Зеленский должен назначить и.о. директора. По словам председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, в течение 5 дней со дня вступления закона в силу (документ вступает в силу на следующий день после его опубликования), Президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев.

Также Рада уже рассматривала вопрос перезапуска Госбюро расследований 15 ноября.

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