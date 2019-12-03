подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
ONLINE
03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?

03 декабря 2019, вторник, 10:38 54
Верховная Рада и партии 2019-12-03T11:15:02+02:00
Українські Новини
Депутаты Поляков и Скороход вышли из "Слуги народа"

Депутаты Поляков и Скороход вышли из "Слуги народа"

Анна Скороход, Антон Поляков, Исключение из фракции, Партия
Анна Скороход и Антон Поляков. Фото: Главком
Анна Скороход и Антон Поляков. Фото: Главком

Депутаты Верховной Рады Антон Поляков и Анна Скороход вышли из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания, передают Українськi Новини.

"Сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", - сказал он.

Депутат Рады Роман Иванисов не был исключен из "Слуги народа". А он отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Кроме того, депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование. 


Как сообщали Українські Новини, Скороход рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа". Ранее Скороход уже заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

Тем временем мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест.

Ткже еще один депутат от "Слуги народа" оказался судимым - проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу.

Больше новостей о: Анна Скороход Антон Поляков Исключение из фракции Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом 11:17
Подозреваемый в покушении на Соболева. Фото: Telegram-канал Мосийчука
Появилось фото второго подозреваемого в покушении на Соболева 11:08
За четыре дня ПУМБ прокредитовал население на 504 млн гривен 11:04 Пресс-релиз
Владимир Зеленский. Скриншот видео facebook.com/zelenskiy95
В НАБУ отказались от подарка Зеленского 10:57
Доллар обвалился, а евро взлетел: курс валют в обменниках во вторник 10:42
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok