Депутаты Поляков и Скороход вышли из "Слуги народа"

Депутаты Верховной Рады Антон Поляков и Анна Скороход вышли из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания, передают Українськi Новини.

"Сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", - сказал он.

Депутат Рады Роман Иванисов не был исключен из "Слуги народа". А он отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Кроме того, депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.



Как сообщали Українські Новини, Скороход рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа". Ранее Скороход уже заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

Тем временем мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест.

Ткже еще один депутат от "Слуги народа" оказался судимым - проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу.