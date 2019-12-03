Рада перезагрузила Госбюро расследований: что изменится в ведомстве

Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований (ГБР).

За принятие законопроекта №2116 в целом проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом перезапускается ведомство, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

Бюро определяется как правоохранительный орган, а не центральный орган исполнительной власти, где устанавливается исключительно единоличная форма правления, не совмещенная с коллегиальной в отдельных полномочиях.

Директор бюро назначается Президентом по представлению конкурсной комиссии и увольняется Президентом; также он будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые будут его заменять.

В документе также предусмотрена возможность перевода сотрудников в рамках Госбюро на равнозначные должности и должности ниже.

Кроме этого, со дня вступления закона в силу следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены в ГБР без конкурса, если они проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах по событиям в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года (дела Майдана), подлежащих передаче по подследственности в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

Также Рада по результатам рассмотрения отчета директора ГБР о результатах деятельности этого органа за год может признать его работу удовлетворительной или неудовлетворительной.

Признание работы неудовлетворительной является основанием для увольнения директора ГБР.

Как сообщали Українськi Новин, Рада уже рассматривала вопрос перезапуска Госбюро расследований 15 ноября.

Тем временем НАБУ проверяет возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

НАБУ задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР.