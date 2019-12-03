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03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?

03 декабря 2019, вторник, 09:45 88
Судебная власть 2019-12-03T10:00:01+02:00
Українські Новини
"Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО

"Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО

Вадим Альперин, Залог, СИЗО
Вадим Альперин. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

Бизнесмен Вадим Альперин, которого ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу и назначил залог 70 млн гривен, вышел из следственного изолятора.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал он.

Альперин подозревается по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.


А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.

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