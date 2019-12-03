подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 13:15 257
Силовые структуры 2019-12-03T13:35:29+02:00
Українські Новини
СБУ объявила в розыск Цемаха

СБУ объявила в розыск Цемаха

СБУ, ДНР, Новости ДНР, Розыск, Владимир Цемах
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого Украина передала России в рамках обмена пленными.

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Дата исчезновения разыскиваемого лица - 23 сентября, место исчезновения не указывается.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Цемах объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования.

Источники Українських Новин в СБУ сообщили, что расследование дела против Цемаха продолжается, несмотря на передачу его России в рамках обмена пленными 7 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля Служба безопасности задержала и суд арестовала Владимира Цемаха.

После обмена Владимир Цемах вернулся в оккупированный Донецк.

В ноябре Цемах согласился дать показания Нидерландам, но только при нескольких условиях.

Больше новостей о: СБУ ДНР Новости ДНР Розыск Владимир Цемах

Архив
Новости
Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового 14:07
Мы хотим Ruxit: Пристайко рассказал об ожиданиях от встречи "нормандской четверки" 14:06
Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией в "нормандском формате" по вопросам мира и газа 14:05
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с "Новой почты" в армию 13:56
Курс рубля в обменниках Киева просел 13:45
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok