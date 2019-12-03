СБУ объявила в розыск Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого Украина передала России в рамках обмена пленными.

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Дата исчезновения разыскиваемого лица - 23 сентября, место исчезновения не указывается.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Цемах объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования.

Источники Українських Новин в СБУ сообщили, что расследование дела против Цемаха продолжается, несмотря на передачу его России в рамках обмена пленными 7 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля Служба безопасности задержала и суд арестовала Владимира Цемаха.

После обмена Владимир Цемах вернулся в оккупированный Донецк.

В ноябре Цемах согласился дать показания Нидерландам, но только при нескольких условиях.