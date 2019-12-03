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  • Пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка, - Портнов
03 декабря 2019, вторник, 12:11 257
Политика 2019-12-03T13:30:03+02:00
Українські Новини
Пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка, - Портнов

Пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка, - Портнов

Щербина Игорь, Портнов Андрей, Сергей Горбатюк, Генеральная прокуратура Украины, Взятка

"На взятке поймали начальника главного следственного управления ГПУ 2014-2015 Щербину." Об этом на своей странице в социальной сети Telegram сообщил правозащитник и адвокат Андрей Портнов.

"Фигурант расследовал (Игорь Щербина, - ред) в тот период дела Майдана и был одним из идеологов их тотальной фальсификации в угоду тогдашнего преступного режима", - констатировал Портнов.

"Прекрасное развитие событий со следователями Майдана. Увольнения и задержания. За пафос, тупость и наглые рожи.

И ещё. Пойманный сегодня на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука одиозного экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Горбатюка. Это бизнес-партнёры по продаже уголовных дел, воровская малина, пять лет промышлявшая фальсификациями и торговлей", - резюмировал Андрей Портнов.

Больше новостей о: Щербина Игорь Портнов Андрей Сергей Горбатюк Генеральная прокуратура Украины Взятка

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