Пойманный на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука прокурора Горбатюка, - Портнов

"На взятке поймали начальника главного следственного управления ГПУ 2014-2015 Щербину." Об этом на своей странице в социальной сети Telegram сообщил правозащитник и адвокат Андрей Портнов.

"Фигурант расследовал (Игорь Щербина, - ред) в тот период дела Майдана и был одним из идеологов их тотальной фальсификации в угоду тогдашнего преступного режима", - констатировал Портнов.

"Прекрасное развитие событий со следователями Майдана. Увольнения и задержания. За пафос, тупость и наглые рожи.

И ещё. Пойманный сегодня на взятке экс-начальник следствия ГПУ Щербина - это правая рука одиозного экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Горбатюка. Это бизнес-партнёры по продаже уголовных дел, воровская малина, пять лет промышлявшая фальсификациями и торговлей", - резюмировал Андрей Портнов.