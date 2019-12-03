Скандальный депутат Иванисов вышел из фракции "Слуга народа"

Депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, вышел из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания, передают Українськi Новини.

"Сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Украины Иванисова Романа Валерьевича", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней. Однако позже Генпрокуратура опровергла информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Рады Иванисова ("Слуга народа"). Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

При єтом Иванисов не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.