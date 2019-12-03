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03 декабря 2019, вторник, 11:33 616
Судебная власть 2019-12-03T11:38:08+02:00
Українські Новини
Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки

Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки

Взятка, Коррупция, ГБР, Роман Труба
Роман Труба
Роман Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опровергает свою причастность к вымогательству 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела ГБР.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - заявил Труба.

Также он отметил, что не знает, действительно ли открыто уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР. Проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно Трубы.

Ранее сообщалось, что Роман Труба не намерен подавать в отставку. Он отметил, что не должен уходить на время пока расследуется дело о прослушке.

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