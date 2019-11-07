Кличко шьют госизмену. Министр угрожает тюрьмой, глядя в глаза 500 журналистам

Кабмин объявил вторую волну сокращений. После масштабного увольнения работников райгосадминистраций под нож попадут статистики. Министр Дубилет хочет уволить 1700 работников Госстатслужбы в рамках "диджитализации". "Выкинут на улицу", как обычно, самых беззащитных – в районах. НАБУ "шьет" Виталию Кличко "госизмену". Он, конечно, неважный мер Киева и запустил городское хозяйство. Но чтобы госизмена… Это похоже на перебор! В фабуле дела значится также хищение госсредств и незаконная застройка. Вот эти обвинения вполне могут оказаться правдой. Суд разрешил ГБР "покопаться" в доходах Порошенко, чтобы выяснить, были ли у него средства для тайного отдыха на Мальдивах. Тучи сгущаются над Яценюком. НАБУ расследует возможное получение им взятки за продажу "проходного места" в избирательном списке на выборах в Раду 2012 года.Прокуроры иногда тоже попадают под подозрение. В Полтавской области суд арестовал у прокурора-взяточника три сарая и выгребную яму. Интересно, можно ли будет прокурору ходить в арестованную яму? Или придется копать новую? Главным событием Киева стали парламентские слушания по безопасности журналистов. Их не проводили более 10 лет. Хотя каждый четвертый день в Украине, как минимум, один журналист подвергается атаке. Не наказывают даже за громкие преступления, такие, как убийство Павла Шеремета или Вадима Комарова. 600 журналистов собрались сегодня в Раде, чтобы рассказать о своей боли. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Почитайте выступление председателя Союза журналистов, которое стало центральным на слушаниях. Депутат Ткаченко на слушаниях "дал в штангу", предложив ввести санкции для убыточных СМИ. Еще три месяца назад он возглавлял холдинг "1+1" и сам не платил своим подрядчикам – "95 кварталу". Те были вынуждены записать специальное видео и молить Коломойского вернуть долги. Журналист ловко подловил Ткаченко на манипуляциях. Певица MARUV обиделась на журналистов, которые "неправильно рассказали" о полученной ею престижной премии MTV. У нее на следующей неделе концерт в дорогущем ресторане на набережной Киева. За фанзону просят по 2 тыс грн. Боюсь представить, сколько стоит место за столиком. Несмотря на конфликт с медиа, MARUV остается едва ли не самой дорогой и востребованной украинской звездой. Завтра обещают туман и дождь. Но до конца недели будет, по-прежнему, очень тепло как для ноября.Kiss peace loveДенис Иванеско