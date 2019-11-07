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07 ноября 2019, четверг, 07:00 82 Мнение
Общество 2019-11-07T07:00:01+02:00
Українські Новини
Кличко шьют госизмену. Министр угрожает тюрьмой, глядя в глаза 500 журналистам

Кличко шьют госизмену. Министр угрожает тюрьмой, глядя в глаза 500 журналистам

Виталий Кличко, Кабмин, Госизмена, НАБУ, Александр Ткаченко, Прогноз погоды, Дмитрий Дубилет, ГБР, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, MARUV

Кабмин объявил вторую волну сокращений. После масштабного увольнения работников райгосадминистраций под нож попадут статистики. Министр Дубилет хочет уволить 1700 работников Госстатслужбы в рамках "диджитализации". "Выкинут на улицу", как обычно, самых беззащитных – в районах.

 
НАБУ "шьет" Виталию Кличко "госизмену". Он, конечно, неважный мер Киева и запустил городское хозяйство. Но чтобы госизмена…  Это похоже на перебор! В фабуле дела значится также хищение госсредств и незаконная застройка. Вот эти обвинения вполне могут оказаться правдой.
 
Суд разрешил ГБР "покопаться" в доходах Порошенко, чтобы выяснить, были ли у него средства для тайного отдыха на Мальдивах.
 
Тучи сгущаются над Яценюком. НАБУ расследует возможное получение им взятки за продажу "проходного места" в избирательном списке на выборах в Раду 2012 года.

Прокуроры иногда тоже попадают под подозрение. В Полтавской области суд арестовал у прокурора-взяточника три сарая и выгребную яму. Интересно, можно ли будет прокурору ходить в арестованную яму? Или придется копать новую?
 
Главным событием Киева стали парламентские слушания по безопасности журналистов. Их не проводили более 10 лет. Хотя каждый четвертый день в Украине, как минимум, один журналист подвергается атаке. Не наказывают даже за громкие преступления, такие, как убийство Павла Шеремета или Вадима Комарова. 600 журналистов собрались сегодня в Раде, чтобы рассказать о своей боли. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Почитайте выступление председателя Союза журналистов, которое стало центральным на слушаниях.
 
Депутат Ткаченко на слушаниях "дал в штангу", предложив ввести санкции для убыточных СМИ. Еще три месяца назад он возглавлял холдинг "1+1" и сам не платил своим подрядчикам – "95 кварталу". Те были вынуждены записать специальное видео и молить Коломойского вернуть долги. Журналист ловко подловил Ткаченко на манипуляциях.
 
Певица MARUV обиделась на журналистов, которые "неправильно рассказали" о полученной ею престижной премии MTV. У нее на следующей неделе концерт в дорогущем ресторане на набережной Киева. За фанзону просят по 2 тыс грн. Боюсь представить, сколько стоит место за столиком. Несмотря на конфликт с медиа, MARUV остается едва ли не самой дорогой и востребованной украинской звездой.
 
Завтра обещают туман и дождь. Но до конца недели будет, по-прежнему, очень тепло как для ноября.

Kiss peace love
Денис Иванеско

Больше новостей о: Виталий Кличко Кабмин Госизмена НАБУ Александр Ткаченко Прогноз погоды Дмитрий Дубилет ГБР Петр Порошенко Игорь Коломойский MARUV

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