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06 ноября 2019, среда, 13:26 253
Общество 2019-11-06T13:32:00+02:00
Українські Новини
По-весеннему тепло, но с дождями и туманом: синоптики дали прогноз погоды на четверг

По-весеннему тепло, но с дождями и туманом: синоптики дали прогноз погоды на четверг

Дождь, Карпаты, Туман, погода в Киеве, погода в Украине
Лес. Фото: pexels
Лес. Фото: pexels

Несмотря на неутешительный зимний прогноз, где синоптики обещают морозы и снег, 7 ноября в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +9…+16 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Харьковской области днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +13…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

Как сообщают Українські Новини, циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину. Напомним, погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю.

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