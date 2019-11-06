Научитесь читать: MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, возмутилась сообщениями СМИ о том, что она получила премию MTV как певица из России , назвав их "перекручиванием фактов".

Об этом певица написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я", - написала артистка.

Корсун объяснила, что MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он так называется потому, что находится в России. Также на телеканале ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ.

"Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off!", - заявила MARUV.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARUV (@maruvofficial) 5 Лис 2019 р. о 8:40 PST

Как сообщали Українські Новини, концертный директор MARUV, говоря о награде певицы, призвал не путать номинации и не подменять понятия. Ранее НОТУ обнародовала список правил, из-за которых MARUV отказалась ехать на Евровидение.