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06 ноября 2019, среда, 19:15 34
Общество 2019-11-06T19:16:44+02:00
Українські Новини
Научитесь читать: MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia

Научитесь читать: MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia

Скандал, Певица, MTV Europe Music Awards, MARUV
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, возмутилась сообщениями СМИ о том, что она получила премию MTV как певица из России, назвав их "перекручиванием фактов".

Об этом певица написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я", - написала артистка.

Корсун объяснила, что  MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он так называется потому, что находится в России. Также на телеканале ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ.

"Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off!", - заявила MARUV.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Как сообщали Українські Новини, концертный директор MARUV, говоря о награде певицы, призвал не путать номинации и не подменять понятия. Ранее НОТУ обнародовала список правил, из-за которых MARUV отказалась ехать на Евровидение.

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