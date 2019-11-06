Журналист напомнил нардепу Ткаченко, как тот в бытность менеджером сам общался с "владельцами СМИ"

После обещаний ввести для средств массовой информации "финансовый fair play" и другие ограничения, чтобы снизить "влияние на них собственников", прозвучавших с парламентской трибуны от бывшего медиаменеджера и депутата Верховной Рады Украины Александра Ткаченко (фракция "Слуга народа"), ему самому напомнили историю его взаимоотношений с владельцем телевизионного канала.

Это сделал в своем выступлении в ходе парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине" корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов.

"Послушав бывших журналистов, а сейчас политиков, сложилось такое впечатление, как быстро меняются мысли и люди. Свое выступление я начну с того, что соглашаюсь с народным депутатом Александром Ткаченко относительно присутствия влияния владельцев на телеканалы. Почему-то вспоминается видео с бывшим топ-менеджером и владельцем, где тот в грубой и унизительной форме дает указания. Это нужно прекращать. Я с ним полностью согласен", - заявил журналист.

Также Аминов высказал удивление позицией сотрудницы известной грантовой "медиаэкспертной" организации, выступление с трибуны которой синхронно с политиками поделившего украинские СМИ на "журналистов" и "не журналистов".

"Перед тем как в этом зале говорить о каких-то новых законах, регуляции работы журналистов, контроле над медиа, было бы целесообразно сначала обеспечить работу законов, которые уже есть, должны работать, но почему-то не работают… Политики и чиновники, которые считают, что у них есть монополия на правду, и придумывают новые механизмы контроля неугодных журналистов, должны знать о том, что они политики, и при власти они будут не всегда", - заявил журналист.

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Ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play". "О влиянии владельцев на СМИ. Украина – едва ли ни единственная в Европе страна, где подавляющее большинство частных медиа являются убыточными. Отсюда – подозрение, что журналисты таких СМИ выполняют политический заказ владельцев. В футболе, в УЕФА, уже десять лет действует принцип финансового fair play. Условно говоря, сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Таким образом, этот бизнес станет честным. В новом законе о медиа эта идея также найдет свое отображение", - сказал народный депутат.

В то же время, еще в 2014 году в соцсетях появились несколько аудиозаписей разговоров владельца телеканала "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского с тогдашним менеджером канала Александром Ткаченко. Позднее то, что голос на этих записях принадлежит ему, подтвердил сам бизнесмен. В этих разговорах владелец канала в хамской и оскорбительной форме раздает указания менеджеру, который в ответ лишь поддакивает лебезящим тоном. А фразы из этих разговоров "Здравствуйте, Игорь Валерьевич!" и "Ку-у-шаю!" стали мемами.