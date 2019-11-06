Станет на 1770 должностей меньше: Дубилет заявил о масштабных сокращениях в Госстате

Кабинет Министров, который ранее сократил штат сотрудников районных государственных администраций на 33%, намерен сократить количество должностей в Государственной службе статистики на 1 770 до 6 320.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передают Українські Новини.

"Мы приняли непростое решение сократить 1 770 должностей в Государственной службе статистики", - написал он.

При этом, согласно отчету Госстата за 2018 год, количество должностей в службе составляет 8 090.

"Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - добавил Дубилет.

Он отметил, что данная оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня.

Министр объясняет данное решение тем, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде и поддержка этих подразделений стала нецелесообразной.

По его словам, часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, Дубилет анонсировал упрощение и сокращение отчетности, подаваемой в Госстат.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров обязал органы государственной власти осуществлять выплаты сотрудникам в безналичной форме. Напомним, министр Дубилет поддерживает инициативу отмены медицинских справок.