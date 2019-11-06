Зеленский и представители ГПУ и СБУ проигнорировали парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов

Зеленский и представители ГПУ и СБУ проигнорировали парламентские слушания по вопросам безопасности журналисто

Президент Владимир Зеленский и представители Генеральной прокуратуры, а также Службы Безопасности проигнорировали парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

В то же время Офис Президента на слушаниях представлял заместитель председателя ведомства Кирилл Тимошенко, который, однако не выступал в ходе слушаний.

МВД на мероприятии представлял замминистра Антон Геращенко (выступал, но покинул слушания до их завершения), от имени Нацполиции выступал ее глава Игорь Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сегодня посетил Харьков для представления нового председателя ОГА Алексея Кучера.

Также Международная федерация журналистов включила Украину в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинами, Сомали, Перу и Палестиной.



Кроме того, дела о нападении на журналистов будут под особым контролем Авакова и министерства.



Тем временем НСЖУ хотели видеть Авакова, Зеленского и Клименко на парламентских слушаниях по безопасности.