НАБУ начало расследовать возможную дачу экс-депутатом 6 млн долларов взятки Яценюку

Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной даче бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-депутата Николая Мартыненко взятки в размере 6 млн долларов экс-парламентарием Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке партии "Батьківщина" на выборах парламента в 2012 году. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Дело открыто по решению Антикоррупционного суда, который обязал начать расследование этого факта. 19 сентября заявитель направил в НАБУ обращение о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии. Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. В мае Скосарь заявил, что не помнит о своих словах о "покупке" места в Раде за 6 млн долларов. В 2017 году бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов сообщил в социальной сети Facebook, что уголовное производство по факту получения взятки Яценюком от Скосаря через Мартыненко за место в списке "Батьківщини" было закрыто из-за отсутствия состава преступления. В ходе тех событий Яценюк был главой фракции "Батьківщина" в Раде. Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыть дело относительно дачи Яценюку через его соратника Мартыненко взятки Скосарем за проходное место в списке "Батьківщини" на выборах парламента в 2012 году. В ноябре 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.