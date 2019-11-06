Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.

"Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена", - сказал министр.

Бородянский отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в административный и уголовный кодекс.

"О понятиях и критериях о манипуляции общественным мнением, манипуляции общественным сознанием и введение как административной, так и уголовной ответственности за манипулирование, заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования", - заявил чиновник.

Министр добавил, что грань между свободой слова и манипуляцией тонка, а государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.

Как сообщали Українські Новини, по требованию НСЖУ Рада решила провести парламентские слушания по безопасности журналистов.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) разделяет справедливую обеспокоенность многих журналистов и редакций так называемым "антирейтинг новостей" - результатами мониторинга качества новостей в онлайн-СМИ, проведенного общественной организацией (ГО) "Институт массовой информации" (ИМИ) совместно с веб-сайтом Texty.org.ua.