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  • Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов
06 ноября 2019, среда, 13:03 218
СМИ 2019-11-06T13:08:04+02:00
Українські Новини
Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов

Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов

СМИ, Журналисты, Манипуляция, уголовная ответственность, Министр культуры, Владимир Бородянский, фейки
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.

"Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена", - сказал министр.

Бородянский отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в административный и уголовный кодекс.

"О понятиях и критериях о манипуляции общественным мнением, манипуляции общественным сознанием и введение как административной, так и уголовной ответственности за манипулирование, заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования", - заявил чиновник.

Министр добавил, что грань между свободой слова и манипуляцией тонка, а государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.

Как сообщали Українські Новини, по требованию НСЖУ Рада решила провести парламентские слушания по безопасности журналистов.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) разделяет справедливую обеспокоенность многих журналистов и редакций так называемым "антирейтинг новостей" - результатами мониторинга качества новостей в онлайн-СМИ, проведенного общественной организацией (ГО) "Институт массовой информации" (ИМИ) совместно с веб-сайтом Texty.org.ua.

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