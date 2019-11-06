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  • Сначала безопасность журналистов, а затем пугайте уголовной ответственностью, - глава НСЖУ
06 ноября 2019, среда, 13:22 162
СМИ 2019-11-06T13:27:12+02:00
Українські Новини
Сначала безопасность журналистов, а затем пугайте уголовной ответственностью, - глава НСЖУ

Сначала безопасность журналистов, а затем пугайте уголовной ответственностью, - глава НСЖУ

СМИ, Журналисты, НСЖУ, уголовная ответственность

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя инициативу министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о намерении инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией, отметил, что начинать нужно с обеспечения безопасности журналистов.  

Об этом он сказал, выступая на парламентский слушаниях относительно безопасности работы журналистов, передают Українськi Новини.

"Начинать нужно с безопасности. Защитите наибольшую ценность – человеческую жизнь, жизнь и здоровье журналиста. Сначала безопасность, а потом пугайте уголовной ответственности", - заявил Томиленко.

Он подчеркнул, что противостояние с журналистами в итоге губительно для любой власти.

"Уважаемые депутаты и уважаемые высокопоставленные должностные лица. Воевать с прессой и осознанно не защищать журналистов значит одно – осознанно сокращать термин своего пребывания у власти", - отметил Томиленко.

Он добавил, что в среднем в Украине каждые 5 дней происходит случай агрессии против журналиста, а Международная федерация журналистов из-за системной безнаказанности преступлений против журналистов включила Украину в перечень опасных для журналистов стран наряду с Филиппинами, Перу, Палестиной и Сомали.

Также Томиленко добавил, что в вопросе безопасности журналистов нельзя разделять их на группы в зависимости от политических предпочтений или редакционной политики.

"Говоря о безопасности журналистов мы не делим их на своих и чужих, правильных и неправильных, патриотических или неугодных и мы призываем работников медиа – подержите своего коллегу, который пострадал от нападения – даже если вы не разделяете редакционную политику его медиа, тогда и вам помогут в беде. Солидарность и слово – это единственная наша защита в борьбе с безнаказанностью", - сказал Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, инициатива Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о введении уголовной ответственности СМИ в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.

По требованию НСЖУ Рада решила провести парламентские слушания по безопасности журналистов.

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