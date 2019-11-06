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  • Депутат от "Слуги народа" предлагает ввести финансовые санкции для убыточных СМИ
06 ноября 2019, среда, 14:52 49
СМИ 2019-11-06T15:05:52+02:00
Українські Новини
Депутат от "Слуги народа" предлагает ввести финансовые санкции для убыточных СМИ

Депутат от "Слуги народа" предлагает ввести финансовые санкции для убыточных СМИ

СМИ, Журналисты, Александр Ткаченко, Слуга народа, санкции против СМИ
СМИ. Фото: msz.gov.pl
СМИ. Фото: msz.gov.pl

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко предлагает ввести финансовый фейр-плей для СМИ.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.

"В новом законопроекте о медия, который мы собираемся внести комитетом уже до конца года, эта идея сможет найти свое отображение", - сказал Ткаченко.

По его словам, убыточность издания позволяет собственникам влиять на его редакционную политику, что обусловливает необходимость таких изменений.

"Если, к примеру, СМИ является постоянно убыточным, наверное есть шанс применения некоторых санкций. Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - отмечает депутат.

Как сообщали Українські Новини, в среду министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о намерении инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией. Кроме того, Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов.

Глава НСЖУ Томиленко, комментируя инициативу министра культуры отметил, что начинать нужно с обеспечения безопасности журналистов.  

 

Больше новостей о: СМИ Журналисты Александр Ткаченко Слуга народа санкции против СМИ

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