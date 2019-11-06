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06 ноября 2019, среда, 17:42 106
Судебная власть 2019-11-06T17:43:32+02:00
Українські Новини
Суд арестовал три сарая и выгребную яму прокурора-взяточника

Суд арестовал три сарая и выгребную яму прокурора-взяточника

Прокурор, Взяточничество, арест имущества, Госбюро расследований, Подозрение во взяточничестве
Печерский районный суд Киева. Фото: zn.ua
Печерский районный суд Киева. Фото: zn.ua

Печерский районный суд наложил арест на три сарая и выгребную яму, принадлежащие прокурору в Полтавской области, который подозревается в получении взятки в размере 5 тыс. долларов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований.

Суд арестовал жилой дом с хозяйственными постройками - объект жилой недвижимости общей площадью 85 кв. м, жилая площадь 38,6 кв. м, а именно: сарай-летнюю кухню, погреб под ним, 2 сарая, уборную, гараж, ворота, выгребную яму. Подозреваемый занимает должность начальника Хорольского отдела Лубенской местной прокуратуры Полтавской области.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало 2 прокуроров по подозрению в получении 5 тыс. долларов взятки от предпринимателя в Киеве. Также суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone.

Кроме того, треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию. Также прокурор избил посетителя прокуратуры в Киеве.

Тем временем в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем.

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