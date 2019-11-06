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06 ноября 2019, среда, 18:20 90
Силовые структуры 2019-11-06T18:21:58+02:00
Українські Новини
Суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет

Суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет

доступ к информации, Печерский райсуд Киева, ГБР, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

В рамках расследования отдыха бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах суд выдал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах его заработной платы, доходах и уплаченных страховых взносах за 5 лет. Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева. 

"Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - сказано в нем.


Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, на Мальдивах Порошенко арендовал частный остров за $500 тысяч. 

Также ГБР расследует возможные незаконные действия пограничников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы. 

Позже Портнов заявил, что во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко


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