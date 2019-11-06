Суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет

В рамках расследования отдыха бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах суд выдал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах его заработной платы, доходах и уплаченных страховых взносах за 5 лет. Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

"Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - сказано в нем.



Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, на Мальдивах Порошенко арендовал частный остров за $500 тысяч.



Также ГБР расследует возможные незаконные действия пограничников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы.



Позже Портнов заявил, что во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко.





