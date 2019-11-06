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06 ноября 2019, среда, 11:10 321
Силовые структуры 2019-11-06T11:10:49+02:00
Українські Новини
Возможные хищения Кличко, незаконную застройку, реконструкцию и захват земучастков начало расследовать НАБУ

Возможные хищения Кличко, незаконную застройку, реконструкцию и захват земучастков начало расследовать НАБУ

Виталий Кличко, НАБУ, Хищения
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его 2 заместителями во время застройки столицы.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября.

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в ответе НАБУ.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Напомним, 3 октября Рада приняла закон "О столице", согласно которого мэр Киева больше не является автоматически председателем Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Группа депутатов Киевсовета просит Президента уволить Кличко.

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