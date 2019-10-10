подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 08:15 13
Судебная власть 2019-10-10T08:20:16+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко

Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко

Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следственный судья установил, что 05.07.2019 заявитель обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления экс-Президентом Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса. 

Также заявитель определил размер материального и морального ущерба от совершения уголовных правонарушений. При этом сведения по заявлению гражданина уполномоченными должностными лицами НАБУ в ЕРДР внесены не были. 30 сентября Антикоррупционный суд рассмотрел жалобу на бездеятельность НАБУ и обязал детективов открыть дело по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР не готовит подозрение Порошенко.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Порошенко.

Ранее Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.

 

Больше новостей о: Суд Расследование НАБУ Петр Порошенко

Архив
Новости
Турецкие войска нанесли авиаудары по 181 объекту в Сирии 08:20
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
Украинцы онлайн-шоппингом менее довольны, чем в других странах 07:30 Инфографика
"Пресс-марафон" а-ля Санта-Клаус от Зеленского. И "прощальный дерибан" от ЦИК 07:00 Мнение
Пресс-марафон Зеленского. Онлайн трансляция 07:00 Обновляется
больше новостей
Украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период 09:15
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok