Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко

Следственный судья установил, что 05.07.2019 заявитель обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления экс-Президентом Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.

Также заявитель определил размер материального и морального ущерба от совершения уголовных правонарушений. При этом сведения по заявлению гражданина уполномоченными должностными лицами НАБУ в ЕРДР внесены не были. 30 сентября Антикоррупционный суд рассмотрел жалобу на бездеятельность НАБУ и обязал детективов открыть дело по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР не готовит подозрение Порошенко.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Порошенко.

Ранее Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.