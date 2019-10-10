Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСледственный судья установил, что 05.07.2019 заявитель обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления экс-Президентом Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса. \r\nТакже заявитель определил размер материального и морального ущерба от совершения уголовных правонарушений. При этом сведения по заявлению гражданина уполномоченными должностными лицами НАБУ в ЕРДР внесены не были. 30 сентября Антикоррупционный суд рассмотрел жалобу на бездеятельность НАБУ и обязал детективов открыть дело по указанным фактам.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР не готовит подозрение Порошенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГосбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Порошенко.\r\nРанее Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.\r\nТем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.\r\nТакже Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПосле того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.\r\n\r\n