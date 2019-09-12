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12 сентября 2019, четверг, 14:47 142 Инфографика
Президент 2019-09-12T15:09:23+03:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы

Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

71% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского - по сравнению с июлем текущего года показатель удовлетворенностью деятельностью Президента вырос в полтора раза.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг", передают Українські Новини.

Согласно опросу, 71% украинцев устраивает деятельность Зеленского, 11% - придерживают противоположного мнения, а 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.

Опрос проводился 6-10 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Всего было опрошено 2500 респондентов посредством личного интервью. Погрешность исследования составляет не более 2,0%.

Рейтинг Зеленского. Скриншот: Рейтинг Зеленского. Скриншот: "Рейтинг"

При этом в августе 2019 у президента России Владимира Путина рейтинг упал до рекордного минимума среди россиян за 18 лет из-за массовых митингов, которые проводились в стране.

Если бы президентские выборы состоялись в августе, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%. Тем не менее, на президентских выборах в марте 2018 года Путин набрал 76,69% среди россиян, пришедших на выборы.

Рейтинг Путина. Скриншот: ВЦИОМРейтинг Путина. Скриншот: ВЦИОМ

Как сообщает белорусская "Радио Свобода", опрос поддержки Президента Беларуси Лукашенко последний раз проводился в 2016 году. Периоды падения его рейтинга после 2001 и 2010 годов примерно совпали с периодами, когда уровень недоверия к Лукашенко превышал уровень доверия к нему. Послевыборный 2016 также характеризовался этим преимуществом недоверия над доверием.

Издание предполагает, что в 2017-2018 годах наблюдался определенный рост рейтинга и доверия, так как происходил экономический рост и рост доходов.

20 июля 1994 за Александра Лукашенко во втором туре президентских выборов проголосовало 80,6% от пришедших на выборы, что составило 56% от всего взрослого населения страны.

Рейтинг Лукашенко. Скриншот: Рейтинг Лукашенко. Скриншот: "Радио Свобода"

Как сообщали Українські Новини, в июле у Порошенко был самый высокий антирейтинг среди украинских политиков.

Тем временем Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского и назначил дату досрочных парламентских выборов.

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