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12 сентября 2019, четверг, 18:49 159
Судебная власть 2019-09-12T18:53:38+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура отменила закрытие дела о стрельбе экс-депутата Рады Пашинского в Киевской области

Генпрокуратура отменила закрытие дела о стрельбе экс-депутата Рады Пашинского в Киевской области

Сергей Пашинский. Фото: Украинское Фото
Сергей Пашинский. Фото: Украинское Фото

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дела о стрельбе бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в Киевской области.

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, информирую, что Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского по делу о его стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего", - написал он.

Портнов также сообщил, что данные внесены в реестр, правоохранители продолжают расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные злоупотребления сотрудников Генпрокуратуры в деле о стрельбе Пашинского в Киевской области.

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