Генпрокуратура отменила закрытие дела о стрельбе экс-депутата Рады Пашинского в Киевской области

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дела о стрельбе бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в Киевской области.\r\nОб этом сообщил бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Друзья, информирую, что Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского по делу о его стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего", - написал он.\r\nПортнов также сообщил, что данные внесены в реестр, правоохранители продолжают расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные злоупотребления сотрудников Генпрокуратуры в деле о стрельбе Пашинского в Киевской области.