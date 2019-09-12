Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о проведении консультаций с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания Киевсовета, не собравшего кворум.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - сказал Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города.

Мне неинтересны чьи договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя по всему, уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - сказал мэр Киева.