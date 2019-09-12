На Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички

Сегодня, 12 сентября, люди у станции городской электрички "Троещина 2" полностью заблокировали ее движение. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что у людей, которые ежедневно вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение.

Причиной недовольства пассажиров стало то, что электричка приезжает не по расписанию, вместо 6 вагонов приезжает 4, часть дверей в электричке не открывается, некоторые рейсы вообще отменяют.

На видео можно увидеть, как на платформе станции возник скандал. Мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу. Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.



Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.





Напомним, движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.



Как сообщали Українські Новини, 1 сентября "Киевпастранс" отменил рейсы городской электрички в Киеве.



Также 7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.