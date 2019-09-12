Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи

Приватбанк и международная платежная система Visa запустили систему биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.

"Услуга, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стала возможной благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24", - сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл.

Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.

Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa.

После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Отмечается, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

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Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ упростил переводы денег.

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