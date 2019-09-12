Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи

Приватбанк и международная платежная система Visa запустили систему биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.\r\nОб этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.\r\n"Услуга, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стала возможной благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24", - сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл.\r\nДля использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.\r\nЗатем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa.\r\nПосле этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.\r\nОтмечается, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cQ7qCq4PctA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее НБУ упростил переводы денег.\r\nТакже НБУ разрешил физлицам дистанционно открывать счета в банках.