подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 15:34 809
Экономика 2019-09-12T15:41:28+03:00
Українські Новини
Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи

Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи

Приватбанк и международная платежная система Visa запустили систему биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.

"Услуга, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стала возможной благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24", - сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл.

Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.

Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa.

После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Отмечается, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ упростил переводы денег.

Также НБУ разрешил физлицам дистанционно открывать счета в банках.

Больше новостей о: Visa Банковский счет Селфи Приват24

Архив
Новости
В США хотят запретить ароматические жидкости для электронных сигарет 15:54
Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам 15:49
Луганский подрывник мостов задержан во время подзарядки телефона 15:47
Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50% 15:38
Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи 15:34
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok