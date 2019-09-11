В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков

В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщи

Депутат Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об "императивном мандате"). Об этом Дубинский рассказал в своем видео, опубликованном в Facebook.

Так, Дубинский рассказал о том, что раньше в Раде обсуждался законопроект 1038, при принятии которого в исходном виде при выходе депутата списочника или мажоритарщика из фракции (причем вне зависимости от того вышел ли он сам, либо был исключен фракцией), он бы лишался депутатского мандата.

Также Дубинский, который является мажоритарщиком, рассказал, что в партии при бурном обсуждении мажоритарщики требовали убрать норму об "императивном мандате". А в период обсуждений эта же норма появилась в другом законопроекте - 1045-1, который должен рассматриваться завтра утром, 12 сентября.

Дубинский подчеркнул, что поправка не была внесена в сравнительную таблицу "Было-стало", которую раздают депутатам при рассмотрении законопроекта. И обнаружили ее совершенно случайно.

"Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри. Но с другой стороны я считаю это довольно позитивным моментом. Нас стимулировали читать все законопроекты", - отметил Дубинский.

Дубинский призвал руководство фракции отказаться от намерений протолкнуть тайком эту норму.

В поддержку Дубинского на своей странице в Facebook выступил Максим Бужанский, мажоритарщик от "Слуги народа".

"Третья за 2 дня попытка на**ать мажоритарщиков собственной фракции. Мы не будем голосовать за этот закон. Мы не будем голосовать за повестку дня с ним. Нет лучшего способа развалить фракцию, чем вот это всё. Не пробуйте", - написал Бужанский.

На данный момент норма лишать депутата мандата не касается мажоритарщиков, и депутат лишается мандата лишь если сам выходит из фракции.

Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать.

Ранее "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.