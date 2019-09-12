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12 сентября 2019, четверг, 06:00 21 Карта
Жизнь 2019-09-12T06:46:38+03:00
Українські Новини
Антициклон Friederike прогонит холодный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Антициклон Friederike прогонит холодный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Погода. Фото: bc-like.com
Погода. Фото: bc-like.com

Антициклон Friederike над Атлантикой принесет в Европу комфортную теплую и сухую погоду. Только в Испании и Великобритании возможны дожди. Украина, как и большинство европейских стран, попадет в зону солнца и тепла, Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине днем будет до +30, а ночью местами похолодает до +7.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

В Украине, в четверг, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве в четверг будет очень комфортная погода - солнечно, сухо и около 28 градусов.

"В пятницу вся эта, подсвеченная солнцем и огненными ноготками, роскошь продлится", - написала Диденко.

А в субботу и воскресенье придет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

"Поэтому прогуливают уроки, лекции, с озабоченным лицом говорите начальству, что вам немедленно нужно к нотариусу и быстро - в ближайший парк или берег реки. Потому что такое украинское осеннее чудо не часто повторяется", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами, а синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды.

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