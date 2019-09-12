Антициклон Friederike прогонит холодный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Антициклон Friederike над Атлантикой принесет в Европу комфортную теплую и сухую погоду. Только в Испании и Великобритании возможны дожди. Украина, как и большинство европейских стран, попадет в зону солнца и тепла, Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине днем будет до +30, а ночью местами похолодает до +7.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nВ Украине, в четверг, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nВ Киеве в четверг будет очень комфортная погода - солнечно, сухо и около 28 градусов.\r\n"В пятницу вся эта, подсвеченная солнцем и огненными ноготками, роскошь продлится", - написала Диденко.\r\nА в субботу и воскресенье придет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.\r\n"Поэтому прогуливают уроки, лекции, с озабоченным лицом говорите начальству, что вам немедленно нужно к нотариусу и быстро - в ближайший парк или берег реки. Потому что такое украинское осеннее чудо не часто повторяется", - советует Диденко.\r\nКак сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.\r\nТем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами, а синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды.