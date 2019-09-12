Из-за Порошенко дома у Гонтаревой, "Укроборонпроме" и "Жулянах" проходят массовые обыски

Сегодня, 12 сентября, проходят массовые обыски по уголовным делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил в Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств", - написал юрист.

Портнов также добавил, что в аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг.







Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-Президентом Петром Порошенко.



Ранее Портнов обещал повозить Порошенко "мокрой тряпкой по морде". После чего представители бывшего президента Петра Порошенко заявили отвод суду по иску юриста Андрея Портнова.