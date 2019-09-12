Геращенко из-за "зеленых человечков" могут не пустить на заседания Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде запретить сопредседателю фракции "Европейской солидарности" Ирине Геращенко участвовать в 5 пленарных заседаниях за неэтичное высказывание - 10 сентября Геращенко назвала фракцию "Слуга народа" "зелеными человечками" и "югендом".\r\nСоответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.\r\nЗа запрет проголосовали 6 членов комитета, против - 5.\r\nДепутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что считает решение политически мотивированным и не соответствующим регламенту.\r\nСама Геращенко не пришла на заседание комитета.\r\nПредседатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивал, что Геращенко не извинилась перед фракцией.\r\nКак сообщали Українські новини, Геращенко посмеялась над ошибкой пресс-службы Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, но при этом Геращенко оконфузилась сама.\r\nКроме того, Геращенко показывала язык на заседании Рады.