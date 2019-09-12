Геращенко из-за "зеленых человечков" могут не пустить на заседания Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде запретить сопредседателю фракции "Европейской солидарности" Ирине Геращенко участвовать в 5 пленарных заседаниях за неэтичное высказывание - 10 сентября Геращенко назвала фракцию "Слуга народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.

За запрет проголосовали 6 членов комитета, против - 5.

Депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что считает решение политически мотивированным и не соответствующим регламенту.

Сама Геращенко не пришла на заседание комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивал, что Геращенко не извинилась перед фракцией.

Как сообщали Українські новини, Геращенко посмеялась над ошибкой пресс-службы Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, но при этом Геращенко оконфузилась сама.

Кроме того, Геращенко показывала язык на заседании Рады.