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12 сентября 2019, четверг, 16:50 65
Верховная Рада и партии 2019-09-12T18:45:03+03:00
Українські Новини
Геращенко из-за "зеленых человечков" могут не пустить на заседания Рады

Геращенко из-за "зеленых человечков" могут не пустить на заседания Рады

Ирина Геращенко. Фото: iryna.gerashchenko/Facebook
Ирина Геращенко. Фото: iryna.gerashchenko/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде запретить сопредседателю фракции "Европейской солидарности" Ирине Геращенко участвовать в 5 пленарных заседаниях за неэтичное высказывание - 10 сентября Геращенко назвала фракцию "Слуга народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.

За запрет проголосовали 6 членов комитета, против - 5.

Депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что считает решение политически мотивированным и не соответствующим регламенту.

Сама Геращенко не пришла на заседание комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивал, что Геращенко не извинилась перед фракцией.

Как сообщали Українські новини, Геращенко посмеялась над ошибкой пресс-службы Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, но при этом Геращенко оконфузилась сама.

Кроме того, Геращенко показывала язык на заседании Рады.

Больше новостей о: Ирина Геращенко заседание Верховной Рады Верховная Рада Украины Евросолидарность

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