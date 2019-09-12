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12 сентября 2019, четверг, 16:30 217
Судебная власть 2019-09-12T17:30:02+03:00
Українські Новини
САП закрыла дело против Кличко

САП закрыла дело против Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба об отмене решения прокурора САП от 2 августа о закрытии уголовного производства от 27 февраля 2018 года.

В материалах указывается, что детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.365 Уголовного кодекса по заявлению о совершении уголовного преступления прокурорами и следователями Генеральной прокуратуры (ч. 2 ст.365 Уголовного кодекса) и мэром Киева (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Высший антикоррупционный суд принял решение отправить жалобу на рассмотрение Соломенского райсуда.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Перед этим  Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

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