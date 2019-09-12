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12 сентября 2019, четверг, 18:02 96
Верховная Рада и партии 2019-09-12T18:02:20+03:00
Українські Новини
Новая Верховная Рада впервые провалила голосование

Новая Верховная Рада впервые провалила голосование

Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала необходимый минимум в 226 голосов "за" для принятия решения. Об этом сообщает Страна.

В начале вечернего заседание 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось необходмого для принятия решения количества голосов.

"За" проголосовали 223 народных избранников, против - 14, еще 61 - воздержался.

При этом наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

Напомним, что "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

В Раде 9 созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства.

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