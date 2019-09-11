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11 сентября 2019, среда, 10:10 361
Недвижимость 2019-09-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве могут ввести временный мораторий на новое строительство

В Киеве могут ввести временный мораторий на новое строительство

Строительство. Фото: 112 Україна
Строительство. Фото: 112 Україна

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

Об этом говорится в проекте решения Киевсовета №2768, который был зарегистрирован 10 сентября, передают Українськi Новини.

Также предлагается ввести мораторий на выдачу департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации градостроительных условий и ограничений на новое строительство на период действия временного моратория.

Кроме этого, предусмотрен запрет на выдачу разрешительных документов, технических условий, других исходных данных для проектирования объектов градостроительства для осуществления нового строительства и реконструкции с изменением геометрических размеров объектов.

При этом решение не будет распространяться на новое строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, объектов, строительство которых осуществляется по заказу органов государственной власти или местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, застройщик оспаривает в суде остановку незаконных стройработ в исторической части Киева.

Больше новостей о: Виталий Кличко Киевсовет Строительство Мораторий мэр Киева

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