В Киеве могут ввести временный мораторий на новое строительство

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

Об этом говорится в проекте решения Киевсовета №2768, который был зарегистрирован 10 сентября, передают Українськi Новини.

Также предлагается ввести мораторий на выдачу департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации градостроительных условий и ограничений на новое строительство на период действия временного моратория.

Кроме этого, предусмотрен запрет на выдачу разрешительных документов, технических условий, других исходных данных для проектирования объектов градостроительства для осуществления нового строительства и реконструкции с изменением геометрических размеров объектов.

При этом решение не будет распространяться на новое строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, объектов, строительство которых осуществляется по заказу органов государственной власти или местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, застройщик оспаривает в суде остановку незаконных стройработ в исторической части Киева.