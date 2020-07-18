Україна 129-й день на карантині. В яких областях ввели нові ослаблення

Сьогодні, 18 липня, в Україні розпочався 129-й день карантину, який був введений Кабміном з 12 березня через епідемію коронавірусу.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 14 днів.

17 липня культурні установи у Львові відновили роботу. Робота буде відбуватися за певним протоколом - не більше 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення з дотриманням окремого протоколу Міністерства охорони здоров'я.

А в Київській області з 17 липня забороняється працювати розважальним закладам з 23:00 до 7:00.

Також з 14 липня в Одесі посилили карантин: суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи у період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень на винос).

У Рівненській області послабили карантин і дозволили відновити роботу кінотеатрів. Також у Чернівецькій області послабили карантин і у Львові.

А в Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження з роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні хочуть продовжити до середини серпня.

Також українські експерти розробили кілька сценаріїв розвитку епідемії. За самим неблагополучним з них, карантин буде продовжено і в 2021 році.