У Львові послабили карантин: відновили роботу дитсадків та готелів

Тоді як в Україні хочуть продовжити карантин до середини серпня, у Львові дозволили роботу дитячих садків і готелів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передають Українські Новини.

У Львові міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій послабила карантин і дозволила роботу дитячих садків та інклюзивно-ресурсних центрів та закладів розміщення.

"Також прийнято рішення про початок роботи лабораторного підрозділу міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на базі лабораторії Держспроживслужби", — сказано в повідомленні.

З 15 липня почнуть працювати інклюзивно-ресурсні центри Львова для проведення корекційної та психологічної допомоги, необхідної дітям.

Також, з 15 липня в місті запрацюють готелі та заклади, які пропонують свої послуги з розміщення.

А з 17 липня відновлять роботу дошкільні навчальні заклади всіх типів і форм власності.

Однак, в подальшому також забороняється відвідувати громадські місця і транспорт без масок і посвідчення особи, проводити різні заходи в кількості понад 10 осіб, а також діяльність установ громадського харчування з 23.00 до 7.00.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Львівській області послабили карантин і дозволили роботу культурних установ: бібліотек, музеїв і т. д., крім театрів і кінотеатрів.

У Донецькій області послабили карантин і дозволили працювати з 7:00 до 23:00 годин розважальним закладам, ресторанам, кафе, барам, закусочним.