підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 липня 2020, вівторок, 20:32 6
Суспільство 2020-07-14T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Львові послабили карантин: відновили роботу дитсадків та готелів

У Львові послабили карантин: відновили роботу дитсадків та готелів

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, коронавірус у Львові, Коронавірус у Львівській області, пом'якшення карантину, Карантин у Львові
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Тоді як в Україні хочуть продовжити карантин до середини серпня, у Львові дозволили  роботу дитячих садків і готелів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передають Українські Новини.

У Львові міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій послабила карантин і дозволила роботу дитячих садків та інклюзивно-ресурсних центрів та закладів розміщення.

"Також прийнято рішення про початок роботи лабораторного підрозділу міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на базі лабораторії Держспроживслужби", — сказано в повідомленні.

З 15 липня почнуть працювати інклюзивно-ресурсні центри Львова для проведення корекційної та психологічної допомоги, необхідної дітям.

Також, з 15 липня в місті запрацюють готелі та заклади, які пропонують свої послуги з розміщення.

А з 17 липня відновлять роботу дошкільні навчальні заклади всіх типів і форм власності.

Однак, в подальшому також забороняється відвідувати громадські місця і транспорт без масок і посвідчення особи, проводити різні заходи в кількості понад 10 осіб, а також діяльність установ громадського харчування з 23.00 до 7.00.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Львівській області послабили карантин і дозволили роботу культурних установ: бібліотек, музеїв і т. д., крім театрів і кінотеатрів.

У Донецькій області послабили карантин і дозволили працювати з 7:00 до 23:00 годин розважальним закладам, ресторанам, кафе, барам, закусочним.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус у Львові Коронавірус у Львівській області пом'якшення карантину Карантин у Львові

Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду українців: ко...
У Львові коронавірус знайшли у судді. Робота устан...
У Львівській області відклали пом'якшення карантин...
Попри карантин, ресторан "Велюр" працює до ранку. ...
У Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу
Пенсійний фонд збільшив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій
Новини
Карантин у Чернівецькій області пом'якшили. Що дозволено 21:00
Похолодання до +4, зливи і шквальний вітер. Прогноз погоди на 15 липня 21:00
В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП 20:55
У Львові послабили карантин: відновили роботу дитсадків та готелів 20:32
Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море 20:05
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
більше новин
Курс гривні на середу: нацвалюта просіла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok