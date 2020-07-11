Эксперты дали прогноз, когда в Украине закончится карантин

В то время, как врачи составили рейтинг мест, где вероятность заразиться коронавирусом самая высокая, на текущий момент медики не могут прогнозировать, куда пойдет к концу года тренд роста числа заболевших в Украине – вверх или вниз. Но ученые-математики уже разработали математические модели сценариев заболевания COVID-19.

Как пишет РБК-Украина, специалисты Киевской школы экономики утверждают, что сейчас развитие эпидемии соответствует "желтому" сценарию, по которому можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии адаптивный карантин продлится весь год.

При этом остаются вероятными еще два сценария, говорится в презентации исследований КШЭ.

"Черный", соответствует 7000 умершим по состоянию на конец 2020 года. При этом карантин продлится и в следующем году.

"Желто-зеленый сценарий" – 2500 смертей на конец года. При таком сценарии вероятно полное снятие карантина с 1 августа. Но "желто-зеленый" сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты – масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

Наиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українськi Новини, Украина тестирует 4 лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом.

Тем временем, 10 июля количество новых случаев COVID-19 после 4-денного роста снизилось на 2,3% до 800, новых летальных - увеличилось на 50% до 27 человек, а 9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.