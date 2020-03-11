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11 березня 2020, середа, 13:24 132
Суспільство 2020-03-11T13:36:58+02:00
Українські Новини
В Україні ввели карантин через коронавірус

В Україні ввели карантин через коронавірус

Таня Войтюк
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у світі, Карантин в Україні
В Україні оголосили Карантин. Фото: freepik
В Україні оголосили Карантин. Фото: freepik

Окрім того, що з завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, в середу, 11 березня, в Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Про це повідомила нардеп Вікторія Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня", - написала вона.

Він передбачає:

  • закриття навчальних закладів;
  • заборона масових зібрань більше 200 чоловік;
  • закриття авіасполучення з деякими країнами;

"Також буде закрита велика частина КПП. 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину", - повідомила Вона.

Карантин в УкраїніКарантин в Україні

Як повідомляли Українські Новини, у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції у себе вдома.

Тим часом для народних депутатів ввели обмеження на поїздки за кордон через коронавірус.

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