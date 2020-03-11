В Україні ввели карантин через коронавірус

Окрім того, що з завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, в середу, 11 березня, в Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Про це повідомила нардеп Вікторія Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня", - написала вона.

Він передбачає:

закриття навчальних закладів;

заборона масових зібрань більше 200 чоловік;

закриття авіасполучення з деякими країнами;

"Також буде закрита велика частина КПП. 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину", - повідомила Вона.

Карантин в Україні

Як повідомляли Українські Новини, у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції у себе вдома.

Тим часом для народних депутатів ввели обмеження на поїздки за кордон через коронавірус.