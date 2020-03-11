В Україні ввели карантин через коронавірус

Окрім того, що з завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, в середу, 11 березня, в Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це повідомила нардеп Вікторія Сюмар в Facebook. "Карантин ввели. З завтрашнього дня на три тижні. До 3 квітня", - написала вона. Він передбачає: закриття навчальних закладів; заборона масових зібрань більше 200 чоловік; закриття авіасполучення з деякими країнами; "Також буде закрита велика частина КПП. 219 залишиться 49. Прем'єр каже, що там обладнані місця для карантину", - повідомила Вона. Карантин в Україні Як повідомляли Українські Новини, у столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії. Тим часом у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції у себе вдома. Тим часом для народних депутатів ввели обмеження на поїздки за кордон через коронавірус.