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16 липня 2020, четвер, 19:18 12
Суспільство 2020-07-16T21:30:03+03:00
Українські Новини
З 17 липня робота розважальних закладів Київщини з 23:00 до 7:00 під забороною

З 17 липня робота розважальних закладів Київщини з 23:00 до 7:00 під забороною

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, Посилення карантину, Коронавірус у Київській області
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Тоді як станом на 15 липня в Київській області зафіксували 16 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, в регіоні з 17 липня заборонили роботу розважальних закладів з 23:00 до 7:00.

Про це сказано в повідомленні на сайті Київобладміністрації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер під керівництвом голови Київобладміністрації Василя Володіна відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Учасники обговорили епідемічну ситуацію на території області, пов'язану з коронавірусом.

"З урахуванням оцінки епідемічної ситуації в Київській області комісія вирішила з 17 липня обмежити проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) з наповненістю менше 50% стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї людини на 5 кв. м площі будівлі; час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності обмежити з 23 до 7 годин", — сказано в повідомленні адміністрації.

Крім того, адміністрація посилила контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів, роботи закладів громадського харчування, а також щодо роботи розважальних закладів у нічний час доби.

Також за результатами засідання комісія прийняла низку рішень про проведення заходів щодо запобігання виникненню пожеж на об'єктах сільськогосподарського виробництва в період збору врожаю зернових.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Одеса посилила карантинні обмеження і заборонила вночі працювати нічним клубам.

Тим часом у Львові послабили карантин і дозволили відновити роботу дитячих садків і готелів.

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