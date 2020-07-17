У Львові знову запрацювали установи культури, але є обмеження

Культурні установи у Львові відновили роботу.

Про це сказано в повідомленні заступника мера Львова Андрія Москаленка в соціальній мережі Facrbook, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня установи культури відновлюють свою роботу", — написав він.

Робота буде відбуватися за певним протоколом — не більше 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення з дотриманням окремого протоколу Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення в п'ятницю ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Підставою для такого рішення стала постанова Кабінету Міністрів №392 від 20 травня (зі змінами від 8 липня) з приводу послаблень в області культури, також протокол №30 обласної комісії ТЕБ та НС.

Крім того, минулого тижня міські служби провели обстеження всіх установ культури на готовність до відновлення роботи.

Згідно з рішенням, відновлюють свою роботу всі театри, кінотеатри, музеї (з можливістю приймати відвідувачів у приміщенні), концертні заклади і культурні центри, бібліотеки, молодіжний центр, народні доми та палац культури ім. Хоткевича, галереї.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавіруснуінфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 809 до 57 264, кількість померлих від захворювання — на 11 осіб до 1 456 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 4,6%, кількість нових летальних випадків — на 38,9%.

Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження в залежності від ситуації.