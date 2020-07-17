підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 20:32 5
Суспільство 2020-07-17T20:59:39+03:00
Українські Новини
У Львові знову запрацювали установи культури, але є обмеження

У Львові знову запрацювали установи культури, але є обмеження

Кира Молчанова
Карантин, Культура, Львів, пом'якшення карантину, Карантин у Львові, культурні заходи
Львів. Фото: pixabay
Львів. Фото: pixabay

Культурні установи у Львові відновили роботу.

Про це сказано в повідомленні заступника мера Львова Андрія Москаленка в соціальній мережі Facrbook, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня установи культури відновлюють свою роботу", — написав він.

Робота буде відбуватися за певним протоколом — не більше 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення з дотриманням окремого протоколу Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення в п'ятницю ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Підставою для такого рішення стала постанова Кабінету Міністрів №392 від 20 травня (зі змінами від 8 липня) з приводу послаблень в області культури, також протокол №30 обласної комісії ТЕБ та НС.

Крім того, минулого тижня міські служби провели обстеження всіх установ культури на готовність до відновлення роботи.

Згідно з рішенням, відновлюють свою роботу всі театри, кінотеатри, музеї (з можливістю приймати відвідувачів у приміщенні), концертні заклади і культурні центри, бібліотеки, молодіжний центр, народні доми та палац культури ім. Хоткевича, галереї.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавіруснуінфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 809 до 57 264, кількість померлих від захворювання — на 11 осіб до 1 456 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 4,6%, кількість нових летальних випадків — на 38,9%.

Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження в залежності від ситуації.

Більше новин про: Карантин Культура Львів пом'якшення карантину Карантин у Львові культурні заходи

Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
На Півдні України буде до +32, а західні регіони продовжать заливати зливи. Прогноз погоди на 18 липня 21:00
Загиблий на Донбасі військовий медик був громадянином Естонії 20:52
У Львові знову запрацювали установи культури, але є обмеження 20:32
Влада майже в чотири рази скоротила кількість районів у Одеській області 20:32
Бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні 20:22
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok