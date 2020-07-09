У Тернополі послаблюють карантин

В Тернополі вирішили пом'якшити обмеження роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів, в той час, як в Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб по боротьбі з коронавіруса.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну, на засіданні Тернопільського міського штабу з боротьби з коронавірусом прийняли такі рішення:

Дозволити роботу закладів ресторанного господарства згідно з режимами роботи, встановлених рішеннями виконавчого комітету міської ради за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України;

посилити контроль за роботою підприємств ресторанного господарства;

Дозволити партнерські пологи в особливих випадках - в яких саме має вирішувати консиліум медиків.

Водночас, повідомляється, що під час партнерських пологів потрібно дотримуватися умови карантину і визеначених вимог до партнера:

обов'язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до пологів (не більше як 72 год);

наявність засобів індивідуального захисту (маска або респіратор, захисні рукавички, екран або окуляри)

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу на Тернопільщині виявили 11 нових випадків COVID-19. Всього з початку пандемії в області зафіксували 2153 інфікування коронавірус.

Раніше, у дитсадку у Тернополі зафіксували спалах коронавірусу.