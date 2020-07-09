підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 22:18 9
Суспільство 2020-07-10T00:00:03+03:00
Українські Новини
У Тернополі послаблюють карантин

У Тернополі послаблюють карантин

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Послаблення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

В Тернополі вирішили пом'якшити обмеження роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів, в той час, як в Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб по боротьбі з коронавіруса.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну, на засіданні Тернопільського міського штабу з боротьби з коронавірусом прийняли такі рішення:

  • Дозволити роботу закладів ресторанного господарства згідно з режимами роботи, встановлених рішеннями виконавчого комітету міської ради за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України;
  • посилити контроль за роботою підприємств ресторанного господарства;
  • Дозволити партнерські пологи в особливих випадках - в яких саме має вирішувати консиліум медиків.

Водночас, повідомляється, що під час партнерських пологів потрібно дотримуватися умови карантину і визеначених вимог до партнера:

  • обов'язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до пологів (не більше як 72 год);
  • наявність засобів індивідуального захисту (маска або респіратор, захисні рукавички, екран або окуляри)

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу на Тернопільщині виявили 11 нових випадків COVID-19. Всього з початку пандемії в області зафіксували 2153 інфікування коронавірус.

Раніше, у дитсадку у Тернополі зафіксували спалах коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Послаблення карантину

Зеленський тимчасово переїхав на держдачу
У Тернополі послаблюють карантин
Новини
Зеленський тимчасово переїхав на держдачу 22:49
У Тернополі послаблюють карантин 22:18
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин 21:58
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування 21:53
Главі Фонду держмайна пропонували 800 тисяч доларів хабара за кадрові призначення 21:42
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
більше новин
У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok