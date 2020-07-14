В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі

У той час, як Львівська область послабила карантин, Одеса посилила карантинні обмеження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Наголошується, що 13 липня відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Так, суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи у період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресного доставлення замовлень на винос)", - йдеться в повідомленні.

У рамках своїх повноважень комісія рекомендувала Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, Головному управлінню Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити роз'яснювальну роботу та контроль виконання вимог постанови Кабміну.

Також в Одесі буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 липня в Одеській області було зафіксовано 2 258 випадків коронавірусу.

Раніше Ляшко назвав області з найменшим ризиком зараження коронавірусом.