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14 липня 2020, вівторок, 14:55 7
Суспільство 2020-07-14T15:45:04+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні хочуть продовжити до середини серпня

Карантин в Україні хочуть продовжити до середини серпня

Кира Молчанова
Карантин, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixies
Карантин. Фото: Pixies

Карантин в Україні, який раніше адаптували і продовжили до 31 липня, мають намір продовжити ще мінімум на два тижні – до 14 серпня. Про це з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я України повідомляє видання "Сегодня".

"Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ вважають, що ефективними у боротьбі з епідемією показали себе соціальне десантування та обмежувальні заходи у транспорті.

Джерело розповіло, що якщо ситуація в якійсь з областей України буде погіршуватися, то там в першу чергу будуть припиняти діяльність стадіонів і спортзалів. Поки співвідношення нових випадків одного тижня до іншого – на межі контрольованої ситуації.

Тому після 13 липня карантин можуть продовжити ще — до 14 серпня.

"Ще немає проєкту постанови, над ним поки йде робота. Але дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на 2 тижні, бо у COVID-19 такий термін інкубаційного періоду", – розповіли в МОЗ.

Крім того, навчання в школі може початися в дистанційній формі. У МОЗ вивчають досвід інших країн та готують інструкції для стандартного навчання, але намагаються бути готовими до дистанційного навчання

"Опрацьовуються абсолютно всі варіанти, в тому числі і варіанти дистанційного навчання. Ми розуміємо, що воно не зможе замінити очне навчання, тому потрібно навчити школи забезпечувати епідеміологічну безпеку", – розповіло джерело в Моз.

Як повідомляли Українські Новини, у той час, як Львівська область послабила карантинОдеса посилила карантинні обмеження.

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