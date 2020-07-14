У Рівненській області пом'якшили карантин. Що дозволили

Тоді як у Львові дозволили відновити роботу дитячих садків і готелів, у Рівненській області послабили карантин і дозволили працювати закладам культури і кінотеатрам. Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

У Рівненській області станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування коронавірусом становить 10.6, при допустимій нормі менш ніж 11%. Це стало приводом пом'якшити карантин у регіоні.

Згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в регіоні дозволили відновити роботу закладів культури і кінотеатрів.

"Умова – наповненість залів не більш ніж 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях", — повідомив Коваль.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у Чернівецькій області послабили карантин і дозволили працювати до 23:00 розважальним закладам та установам культура.

Крім того, послабили карантинні обмеження і в Донецькій області: дозволили працювати розважальним центрам та закладам громадського харчування з 7:00 до 23:00 години.