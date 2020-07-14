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14 липня 2020, вівторок, 21:00 6
Суспільство 2020-07-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Карантин у Чернівецькій області пом'якшили. Що дозволено

Карантин у Чернівецькій області пом'якшили. Що дозволено

Елена Новикова
Карантин, Чернівецька область, Карантин в Чернівцях, пом'якшення карантину
Карантин у Чернівецькій області послабили. Фото. Pixabay
Карантин у Чернівецькій області послабили. Фото. Pixabay

У Чернівецькій області, де за даними на 14 липня зафіксували 5 184 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, вирішили послабити карантин. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

Так, в рамках пом'якшення карантину в області дозволяється:

  • робота установ культури з наповненістю не більш ніж 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї людини на 5 м. кв. площі закладу культури;
  • до 23:00 дозволена робота розважальних закладів (нічних клубів), а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень, буфетів тощо).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 13 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям, Одеська область — такою, що не відповідає.

Раніше карантин послабили у Львові.

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