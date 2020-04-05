підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
05 квітня 2020, неділя, 07:45 3
Суспільство 2020-04-05T08:00:02+03:00
Українські Новини
Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" стартує вже з понеділка

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" стартує вже з понеділка

Елена Новикова
Карантин, школярі, Карантин в Україні, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В Україні з понеділка, 6 квітня, стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він триватиме до закінчення карантину, правила якого посилили також з 6 квітня. Програма цього проекту розрахована на школярів 5-11 класів, вони зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Про те, де і коли будуть транслювати уроки, а також про розклад на перший тиждень, розкажуть Українські Новини.

Кожен день з понеділка по п'ятницю, о 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали:

  • 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна
  • 6-й клас - ZOOM і NewsOne
  • 7-й клас - ZIK
  • 8-й клас - Індиго та УНІАН
  • 9-й клас - Рада і UA:Культура
  • 10-й клас - UA: Перший
  • 11-й клас - М1

Також уроки будуть доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook і YouTube.

На YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі будуть залишати домашні завдання, посилання на електронні версії підручників можна буде знайти також в описі.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для 5-11 класів, а також загальне розклад онлайн-школи на сайті Міносвіти.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, який розклад буде в першу тиждень в учнів 5 класу, 6 клас 7 класу, 8 клас 9 класу 10 клас і 11 класу.

Більше новин про: Карантин школярі Карантин в Україні Всеукраїнська школа онлайн Онлайн-уроки

Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися...
Карантин навчанню не перешкода. Розклад онлайн-уро...
Всеукраїнська школа онлайн. Де проводитимуть транс...
Карантин посилюють. Чи можна ходити по вулиці втрь...
В Україні вже 1225 випадків коронавірусу. Загинули 32 осіб
В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу
Новини
У світі діагностованих випадків коронавіруса вже 1,2 мільйони. Дані на 5 квітня 08:18 Інфографіка
Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" стартує вже з понеділка 07:45
Українців чекає новий курс долара. Аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину 06:00
Карантин посилюють. Чи можна ходити по вулиці втрьох 23:50
Києво-Печерська Лавра проводитиме богослужіння в закритому режимі 23:25
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста 17:43
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком 14:19
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
більше новин
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу 22:13
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися 08:00 Інфографіка
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих 10:04 Інфографіка
більше новин
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok