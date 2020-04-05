Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" стартує вже з понеділка

В Україні з понеділка, 6 квітня, стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він триватиме до закінчення карантину, правила якого посилили також з 6 квітня. Програма цього проекту розрахована на школярів 5-11 класів, вони зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Про те, де і коли будуть транслювати уроки, а також про розклад на перший тиждень, розкажуть Українські Новини.

Кожен день з понеділка по п'ятницю, о 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали:

5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна

6-й клас - ZOOM і NewsOne

7-й клас - ZIK

8-й клас - Індиго та УНІАН

9-й клас - Рада і UA:Культура

10-й клас - UA: Перший

11-й клас - М1

Також уроки будуть доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook і YouTube.

На YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі будуть залишати домашні завдання, посилання на електронні версії підручників можна буде знайти також в описі.

Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для 5-11 класів, а також загальне розклад онлайн-школи на сайті Міносвіти.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, який розклад буде в першу тиждень в учнів 5 класу, 6 клас 7 класу, 8 клас 9 класу 10 клас і 11 класу.